Його підозрюють у легалізації 18 гектарів державної землі на понад 160 мільйонів гривень.

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього народного депутата від "Партії регіонів", підозрюваного у легалізації 18 гектарів державної землі на понад 160 мільйонів гривень.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі НАБУ, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над ринком "Столичний" у передмісті Києва у неї виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

"Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев’ять ділянок по 2 га та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам", - розповіли в Бюро.

Пізніше сторони врегулювали конфлікт підписанням "понятійки" щодо спільного використання землі ринку. А у вересні 2021 року довірена особа ексдепутата увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок. У дописі зазначається, що йдеться про колишнього депутата Юрія Іванющенка (відомого як Юра Єнакієвський).

Подальше розпорядження земельним масивом було зупинене арештом, накладеним за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, у НАБУ зазначили, що до реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від "Партії регіонів" та дві підконтрольні йому особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також колишній керівник обласного управління Держгеокадастру України.

Усім їм було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (стаття 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, стаття 209 - Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Інші резонансні затримання

Як повідомляв УНІАН, раніше у Службі безпеки України заявили, що на території України було затримано та арештовано народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа - за життя", який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

За даними слідства, він був завербований Федеральною службою безпеки Росії задовго до початку повномасштабного вторгнення та активно виконував завдання російської спецслужби.

Після затримання його було доставлено до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомили УНІАН джерела у правоохоронних органах, йдеться про чинного народного депутата Федора Христенка.

