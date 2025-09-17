Російський посол у Копенгагені назвав обґрунтування необхідності озброюватися такою зброєю "відвертим божевіллям".

Данія придбає високоточну зброю дальнього радіусу дії в рамках протидії загрозі з боку Росії, навіть попри відсутність безпосередньої небезпеки нападу на цю скандинавську країну. Про це заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, передає Reuters.

"Немає сумнівів у тому, що Росія становитиме загрозу для Європи і Данії ще довгі роки", - сказала вона.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен уточнив, що закупівля може охоплювати ракети і безпілотники, здатні вражати цілі на території противника. Важливо, що він не став розкривати обсяг фінансування і конкретні типи озброєнь, які планується придбати.

"Війна в Україні показує важливість наявності можливості завдавати удару у відповідь або завдавати глибоких ударів, а також наявності інтегрованої ешелонованої протиповітряної оборони в поєднанні з наземною протиповітряною обороною", - сказав Поульсен.

Пізніше російський посол у Копенгагені Володимир Барбін назвав обґрунтування необхідності озброюватися такою зброєю "відвертим божевіллям".

"Нікому, ніде і ніколи у світі навіть на думку не спадало публічно погрожувати ядерній державі", - сказав він.

Фредеріксен прокоментувала висловлювання Барбіна:

"Росія намагається погрожувати Європі та НАТО, щоб ми не захищали своїх людей і кордони. Звичайно, ми не дамо себе залякати".

Зброя для Данії

Минулого тижня країна-член НАТО заявила, що витратить 9,20 мільярда доларів на системи ППО європейського виробництва, що стане найбільшою закупівлею озброєнь в її історії.

Також Данія ухвалила рішення, який зенітно-ракетний комплекс використовуватиме її військо і це не американські Patriot. Держдеп США погодив продаж Данії двох батарей по три пускові установки в кожній, включно з низкою супутнього обладнання, за шалену суму у 8,5 млрд доларів, а згодом знизив цю ціну у понад два рази, проте все одно угоду не було підписано.

