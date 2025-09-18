Їх висота польоту була схожою, а траєкторії польоту збігалися, йдеться в матеріалі.

У вівторок, 16 вересня, пасажирський літак Spirit Airlines Inc. підійшов надто близько до літака Boeing Co. 747, який перевозив президента США Дональда Трампа до Лондона. Про це повідомляє Bloomberg.

Цивільний борт летів з Форт-Лодердейла до Бостона. Він і літак Трампа прямували над Лонг-Айлендом, коли диспетчер повітряного руху помітив, що їх висота польоту була схожою, а траєкторії польоту збігалися. Диспетчер намагався попередити пілотів Spirit, щоб вони змінили курс.

"Хоча літаки залишалися на відстані кількох миль один від одного і ніколи не були під загрозою перевищення порогів безпеки, ця зустріч привернула увагу в соціальних мережах як до знаменитого президентського літака, так і до все більш різких радіозауважень диспетчера з Нью-Йорка", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що про цей інцидент вперше повідомили у соцмережах. Аудіозапис розмови диспетчера з пілотами опублікував акаунт Thenewarea51 на платформі X.

Bloomberg News не вдалося верифікувати аудіозапис за допомогою оригінального запису диспетчерської служби. Та фрагменти розмови між диспетчером та екіпажем пасажирського літака видання все ж навело.

"Зверніть увагу, Spirit 1300, поверніть на 20 градусів вправо... Spirit 1300, поверніть на 20 градусів вправо зараз".

Пізніше диспетчер сказав: "Spirit Wings 1300, поверніть на 20 градусів вправо. Негайно".

Зрештою пілоти Spirit підтвердили зміну маршруту.

"Spirit 1300, трафік знаходиться ліворуч від вашого лівого крила на відстані 6 миль, або 8 миль. 747. Я впевнений, ви бачите, хто це", – сказав диспетчер, маючи на увазі літак Air Force One.

Він також зробив різке попередження пілотам:

"Будьте уважні! Відкладіть iPad!".

Інші інциденти з літаками політиків

Нещодавно літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн здійснив вимушену посадку в болгарському Пловдиві. Сталося це через проблеми з GPS. Припускали, що проблеми були спричинені втручанням Росії.

У Болгарії заявили, що цей інцидент може бути спробою залякування або навіть погрозою. Не виключено, що подібні інциденти траплятимуться і далі.

