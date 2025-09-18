Науковці пояснили, що таке явище означає для людей.

Постійний небесний супутник Землі Місяць повільно, але помітно віддаляється від нашої планети. У дослідженні, яке опубліковане в The Conversation, йдеться про те, що Місяць віддаляється від Землі щороку на 3,8 сантиметра. Про це пише Daily Galaxy.

Попри те, що ця відстань може здатися незначною, це говорить про складну динаміку між Землею та Місяцем, яка розвивалася впродовж мільярдів років.

"Вчені використовували точні вимірювання, включаючи лазерні промені, відбиті від дзеркал, розміщених на поверхні Місяця астронавтами, щоб відстежити це явище. Вимірюючи час, за який світло досягає Місяця і повертається назад, дослідники можуть визначити точну відстань і її зміни з надзвичайною точністю", - підкреслили у матеріалі.

Також цікавим є те, що відстань між Землею та Місяцем не є постійною.

"Відстань до Місяця фактично змінюється протягом одного місяця, коли він обертається навколо Землі", - йдеться у дослідженні.

У виданні пояснили, що орбіта Місяця навколо Землі є еліптичною, а не ідеально круглою, що спричиняє коливання його відстані. Зазвичай Місяць розташований на відстань близько 385 тисяч км від Землі, проте ця орбіта може змінюватися приблизно на 20 тисяч км впродовж кожного місячного циклу. Тому таке коливання відстані є однією з причин, чому деякі повні місяці здаються більшими на небі, а те явище, коли Місяць знаходиться найближче до Землі, часто називають "супермісяцями".

Аби зрозуміти, чому Місяць віддаляється, ми маємо спершу дослідити припливні сили - один з головних компонентів, що зумовлюють цю зміну. Припливи є результатом гравітаційних сил, що змушують океани на Землі випинатися в бік Місяця та віддалятися від нього.

"Оскільки Земля обертається, ці випинання води не збігаються ідеально з Місяцем. Натомість вони "випереджають" Місяць через обертальний рух Землі. Це невідповідність створює гравітаційне тяжіння на Місяць, трохи відтягуючи його вперед по орбіті", - пояснюють у матеріалі.

Чи може Місяць коли-небудь зникнути з гравітаційного поля Землі?

Дослідження показало, що таке явище не станеться найближчим часом.

"Якщо уявити собі, що цей сценарій розгортається протягом мільярдів років, то настане момент, коли обертання Землі сповільниться настільки, що планета вступить у припливну синхронізацію з Місяцем. У цей момент тривалість доби на Землі збігатиметься з часом, за який Місяць обертається навколо планети, і Місяць перестане віддалятися", - додали у виданні.

Проте перш ніж це станеться, відбудеться інша космічна подія.

"Приблизно через мільярд років Сонце стане яскравішим і випарує океани", - йдеться у дослідженні.

Таким чином це означає, що припливи на Землі, які відіграють вирішальну роль у дрейфі Місяця, більше не будуть існувати у тому вигляді, в якому ми їх знаємо. Також у міру продовження свого життєвого циклу Сонце розщириться до розмірів червоного гіганта, який, швидше за все, поглине і Землю, і Місяць.

"Отже, хоча Місяць віддаляється від Землі, це не те, про що нам потрібно турбуватися в найближчому майбутньому. Поступові зміни, що відбуваються сьогодні, розгортатимуться протягом неймовірно довгого часу, що значно перевищує тривалість людського існування", - запевнили у Daily Galaxy.

