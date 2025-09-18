Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, а євро – 48,45 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 18 вересня, зріс на 5 копійок – до 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривня за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 13 копійок і складає 49,18 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,45 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,87 грн/євро, а курс продажу - 48,66 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 18 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 гривні за долар, таким чином, українська валюта незначно послабилася – на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,77 гривні за один євро, тобто гривня втратила 11 копійок.

Агентство Reuters пише, що долар сьогодні пішов угору після падіння до мінімуму за 3,5 року після того, як ФРС США знизила ставки на чверть відсоткового пункту і вказала, що буде поступово знижувати вартість запозичень до кінця року.

