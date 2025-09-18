Голова ФРС Джером Пауелл охарактеризував вжиті заходи, як зниження ризиків у відповідь на ослаблення ринку праці.

Долар США в четвер, 18 вересня, пішов угору після падіння до мінімуму за 3,5 року. Трейдери намагаються розібратися в наслідках позиції Федеральної резервної системи щодо подальшого зниження процентних ставок.

Агентство Reuters пише, що ФРС США знизила ставки на чверть відсоткового пункту і вказала, що буде поступово знижувати вартість запозичень до кінця року. Голова ФРС Джером Пауелл охарактеризував вжиті заходи, як зниження ризиків у відповідь на ослаблення ринку праці, але заявив, що центробанку не потрібно поспішати з пом'якшенням політики.

Відразу після ухвалення рішення про ставку долар впав до найнижчого рівня з лютого 2022 року - 96,224 щодо кошика основних валют, але потім різко підскочив на 0,44% до 97,074. Сьогодні валюта продовжила зростання і досягла 97,163.

Водночас євро подешевшав на 0,2% до 1,1791 долара після того, як напередодні досяг максимального з червня 2021 року рівня в 1,19185 долара. Зі свого боку фунт стерлінгів подешевшав на 0,2% до 1,3604 долара після того, як піднявся до максимального з 2 липня рівня в 1,3726 долара.

Водночас долар США щодо ієни виріс на 0,2% до 147,245 після ослаблення на 0,67% до мінімуму з 7 липня на рівні 145,495 ієни.

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 18 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 гривні за долар. При цьому офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,77 гривні за один євро.

