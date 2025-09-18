Особливо сильно постраждала південно-західна частина континенту.

Цього року літо в Західній Європі було надзвичайно спекотним. Ця спека вбила понад 16 тисяч людей. Про це пише Tagesschau із посиланням на дані нового наукового дослідження.

Так, за оцінками групи британських дослідників, рекордна спека стала причиною близько 16 500 смертей у європейських містах цього літа. Однак фактична кількість смертей, ймовірно, є вищою, оскільки насправді спека ніколи не вказується як пряма причина смерті, тож дослідникам доводиться ретельно вивчати статистику смертей і проганяти її через спеціальні моделі, аби визначити кількість надмірних смертей, пов'язаних саме зі спекою.

За словами дослідників, отриманий ними результат є лише фрагментом загальної картини, оскільки у своєму дослідженні вони змогли охопити 854 міста, де проживає лише близько 30% населення Європи.

Згідно з дослідженням, особливо сильно цього року постраждали мегаполіси на півдні Європи. Так, дослідники нарахували 835 пов'язаних зі спекою смертей у Римі, 630 в Афінах, 409 у Парижі, 387 у Мадриді, 360 у Бухаресті, 315 у Лондоні та 140 у Берліні.

Дослідники попереджають, що спека становить зростаючу загрозу для швидко старіючого населення Європи. Саме на людей старше 65 років припадає 85% усіх смертей, пов'язаних зі спекою.

