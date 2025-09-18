Італійські депутати вже розкритикували його за таку люб'язність з посланцем Кремля.

Заступник італійської прем'єр-міністерки Маттео Сальвіні пояснив, чому потиснув руку російському послу в Італії Олексію Парамонову під час одного з дипломатичних заходів.

Видання RaiNews зазначило, що рукостискання Сальвіні та Парамонова викликало бурхливу реакцію серед італійців. Тому віцепрем’єр вирішив прокоментувати ситуацію.

Він пояснив, що на заході було багато дипломатів з різних країн і всі вони вітались один з одним, томі і він вирішив привітатись.

"Я привітався з російським послом, але також з іспанським послом і багатьма іншими... як це і має бути, якщо ти хочеш мати хороші відносини і якщо тобі важливий діалог", - виправдався Сальвіні.

Він також зазначив, що "віддає перевагу рукостисканню, а не сердитому погляду".

"Якщо ж, з іншого боку, ви тільки говорите про війну і вербуєте солдатів, щоб відправити їх на смерть на фронт… це не моя мета, і не думаю, що це мета кого-небудь", - розпливчато висловився італійський чиновник.

Низка опозиційних депутатів розкритикували такий жест Сальвіні і звинуватили його в тому, що він "не знайшов нічого кращого ніж бути привітним з російським послом".

"Було б цікаво дізнатися, що думає Джорджа Мелоні про поведінку свого підлеглого… Наша країна засуджує режим Кремля, і така двозначність шкодить і без того низькій кредитоспроможності Італії на міжнародній арені", - прокоментував лідер Демократичної партії в Сенаті Франческо Бочча.

Інші витівки Сальвіні і його любов до РФ

В кінці літа віцепрем'єр Італії накинувся на французького президента Еммануеля Макрона через ідею з відправкою миротворців в Україну.

Після цієї витівки МЗС Франції викликало італійського посла для пояснень. Тоді французи попросили італійського посла нагадати Сальвіні, що його "висловлювання суперечать атмосфері довіри та історичним відносинам між двома країнами, а також нещодавнім подіям, які виявили сильне зближення позицій, особливо щодо незмінної підтримки України".

У 2014 році Сальвіні підтримав анексію Криму Росією і навіть фотографувався в майці із зображенням російського диктатора Володимира Путіна на тлі Красної площі.

