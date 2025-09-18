Sky News: Окупанти поступово оточують Покровськ, оборона міста може добігати кінця

Росія змінює тактику та намагається оточити Покровськ, ускладнюючи постачання ЗСУ.

Українські війська понад рік утримують Покровськ на Донеччині, однак ситуація там стрімко погіршується. Як пише Sky News, російські війська намагаються оточити місто та створили "зону ураження" безпілотниками, перекривши всі маршрути постачання.

Докторка Марина Мірон з Королівського коледжу Лондона пояснила, що росіяни не хочуть штурмувати місто, оскільки це надто складно і вимагає забагато людських ресурсів.

"Вони намагаються витіснити українців, поступово оточуючи Покровськ", - зазначає експертка.

Відео дня

До початку війни у Покровську мешкало близько 60 тисяч людей. Місто є стратегічним вузлом авто- та залізничних доріг і вважається "воротами до Донецька". Його падіння може поставити під загрозу Краматорськ і Слов’янськ.

Зміна російської тактики

За словами експертки, Москва перейшла від масованих штурмів, які призводили до величезних втрат, до повільних операцій з оточення. Подібний підхід застосовувався і в боях за Бахмут.

Тим часом тривають запеклі бої в районі Куп’янська, ключового транспортного вузла на Харківщині. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили про просування російських військ, які намагаються тиснути на українську оборону.

Раніше українська армія заявила, що Росія перекидає особовий склад у район через трубопровід, однак вихід із нього контролюється ЗСУ.

Генштаб уточнив, що в місті тривають контрдиверсійні та пошуково-ударні операції.

Докторка Мірон наголосила, що атаки біля Куп’янська можуть бути як спробою повернути втрачені території, так і підготовкою плацдарму для політичних торгів у майбутніх переговорах.

На тлі загострення на фронті президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News закликав Дональда Трампа зайняти "чітку позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Нещодавно Генштаб ЗСУ заявив, що літня наступальна операція російських загарбників провалилась. Окупанти не змогли захопити жодне велике місто України, натомість від початку року втратили понад 290 тисяч своїх солдатів убитими і пораненими.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зазнала величезних втрат під час літньої наступальної кампанії і вже не має сил для проведення нових великих наступів.

Вас також можуть зацікавити новини: