Внаслідок влучання виникла пожежа.

Ввечері у середу, 17 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по автозаправній станції (АЗС) у Полтавському районі.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму телеграм-каналі. Він зауважив, що удару було завдано за допомогою безпілотника. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли, що через російську атаку постраждали четверо людей. Це троє водіїв та касир. Крім того, було пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.

Відео дня

"До ліквідації наслідків залучалися рятувальники, піротехніки та кінологи ДСНС, спеціальна техніка й інженерне обладнання. Пожежу ліквідовано. Роботи з розбору завалів завершено", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС також поділилися кадрами з наслідками атаки:

Війна в Україні: інші новини

На півночі Купʼянська Харківської області українські захисники проводять операцію з блокування та знищення окупантів, які інфільтрувалися до Куп'янська. Водночас заяви про те, що ворог уже дійшов до центру міста не відповідають дійсності, заявив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський.

Водночас офіцер Сил оборони із позивним "Алекс" сказав, що Дружківка Донецької області поступово стає однією з цілей для FPV-дронів ворога. Здебільшого під удари потрапляють автівки – як цивільних, так і військових.

