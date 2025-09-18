Рекордне безробіття у США та неочікувано низький попит на паливо в країні не залишили цінам жодного шансу.

Нафта зранку 18 вересня дешевшає на тлі зниження ключової ставки американською Федеральною резервною системою (ФРС), надлишку "чорного золота" на ринку та зростання запасів дистилятів у США, повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 10:12 за київським часом, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 27 центів, до 67,68 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 31 цент, до 63,74 долара за барель.

Федеральна резервна система 17 вересня ухвалила рішення про зниження ключової ставки на 0,25% і натякнула, що це не останнє її падіння у 2025 році з огляду на рекордне безробіття у США за останні роки.

Видання зазначає, що зниження ключової ставки ФРС, а, отже, і вартості запозичень зазвичай стимулює попит на нафту і підштовхує ціни до зростання. Але останній крок і натяк на ще два зниження ставок цього року вже були враховані в ціні, вважає старший ринковий аналітик компанії Phillip Nova Пріянка Садчева.

"Увагу ринків привернуло не тільки пом'якшення, але й песимістичне послання Пауелла", - сказала вона, маючи на увазі голову ФРС Джерома Пауелла.

Посприяв зниженню цін на нафту нижчий, ніж очікувалося, попит на паливо у США, які є найбільшим споживачем "чорного золота" у світі, та надлишок пропозиції на ринку. Запаси дистилятів в Штатах, за даними тамтешнього Управління енергетичної інформації, зросли на 4 мільйони барелів. При цьому учасники ринку очікували зростання запасів на 1 мільйон барелів, що й викликало занепокоєння.

Ціни на нафту 16 вересня знизилися після результативної атаки українських безпілотників на один з найбільших російських нафтопереробних заводів.

Українські безпілотники регулярно влаштовують "бавовняні" вечори та ночі на російських НПЗ та утримують світові ціни на нафту від падіння з огляду на надлишок пропозиції сировини на ринку.

Разом з тим, аналітики Goldman Sachs також очікують падіння цін на нафту до 50 доларів за барель до кінця 2026 року з огляду на надлишок "чорного золота" на ринку.

