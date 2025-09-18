Новий закон підтримали 57 польських сенаторів, 32 були проти.

Сенат Польщі ухвалив новий закон про іноземців і допомогу громадянам України. Цей документ було підготовлено після того, як президент країни Кароль Навроцький наклав вето на ініціативу про статус українських біженців в Польщі.

Як повідомляє "Польське радіо", новий закон підтримали 57 польських сенаторів. Водночас 32 особи проголосували проти. Тих, хто утримався, не було.

Зазначається, що польський Сенат не вносив правок до документа, який минулого тижня ухвалив Сейм. Тепер він вважається остаточно ухваленим парламентом. Наразі документ очікує підпису з боку президента Польщі Кароля Навроцького.

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик сподівається, що президент підпише закон у чинній редакції.

Зазначається, що цей закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які тікали від війни, до 4 березня 2026 року. Окрім цього, документ посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Будуть і винятки – наприклад, батьки дітей з інвалідністю.

"Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування", – йдеться в матеріалі.

Українські біженці в Польщі

Станом на зараз у Польщі тимчасовий захист для українців діє до кінця вересня 2025 року. Нещодавно президент Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українцям.

"Я не змінюю своєї думки і вважаю, що 800 плюс повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я", – наголошував він.

Опитування свідчить, що більшість громадян Польщі підтримують вето Навроцького на документ про допомогу українським біженцям. Таку відповідь дали 59,8% респондентів.

