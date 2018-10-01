Верховна Рада розгляне проект закону про заборону викладки сигарет в місцях продажу

Згідно з попередньою оцінкою бюджетного комітету парламенту, цей проект закону завдасть негативного впливу на бюджетні показники.

До порядку денного поточної сесії парламенту внесено на розгляд в першому читанні проект закону 4030а, який передбачає введення заборони на викладку сигарет в точках продажу.

Проект закон був підготовлений в 2016 році, проте Верховна Рада відмовлялася виносити його на голосування, вважаючи, що він неякісний, спричинить істотні втрати доходів бюджетів всіх рівнів і скорочення робочих місць в середньому і малому бізнесі.

Документ був розроблений за участю громадської організації «Життя», що працює по грантовій програми американського мільярдера Майкла Блумберга. Офіційні автори документа - депутати Ольга Богомолець, Олег Мусій, Ігор Луценко та інші. Заявлена ​​мета проекту закону - знизити поширеність куріння тютюну в Україні.

Ніна Южаніна, голова Комітету Верховної Ради з питань податків і митної політики, неодноразово заявляла, що цей документ не вирішує проблему здоров'я нації, але є серйозним ударом по легальній промисловості і торгівлі, оскільки тютюнова галузь забезпечує понад 150 млрд грн податкових надходжень, що становить близько 25% всіх податків і зборів в країні. Вона також зазначала, що пропоновані норми законопроекту не є зобов'язанням України перед Євросоюзом в рамках договору про Асоціацію та Зону вільної торгівлі.

Згідно з попередньою оцінкою бюджетного комітету парламенту, цей проект закону матиме негативний вплив на бюджетні показники. Головне науково-експертне управління Верховної Ради рекомендувало відправити документ на доопрацювання, визнавши його неякісним і невідповідним низці чинних законів України.

«Підняті в законопроекті питання в достатній мірі вже врегульовано в чинному законодавстві, яке передбачає достатню кількість заходів, спрямовані на захист здоров'я громадян. Однак, проблема полягає в невиконанні діючих приписів, а не в недостатньому врегулюванні суспільних відносин. На думку Головного управління, законопроект не може бути прийнятий у запропонованому вигляді», - заявили експерти.

Незважаючи на ряд негативних оцінок, проект закону 4030а буде винесено на розгляд парламентів в першому читанні вже цього тижня.

Юрій Бондарєв, голова громадського союзу «Національна організація роздрібної торгівлі» (НОРТ), також виступає проти законодавчої заборони виставляти у вітринах тютюнові вироби, що передбачено законопроектом 4030а.

«Ми обурені ігноруванням нашої позиції і підкреслюємо, що прийняття 4030а призведе до закриття малих підприємств і скорочення персоналу. Реальними наслідками цієї заборони стануть закриття до 30% торгових точок, зменшення надходжень до бюджету через несплату єдиного соціального внеску, збільшення обсягів нелегальної торгівлі і, як наслідок, - контрабанди тютюнових виробів в Україні», - вважає Бондарєв.