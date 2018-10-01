В НАБУ заявили про свою непричетність до реклами Ситника у метро

В Бюро стверджують, що не знають «добродія», який сплатив гроші за сумнівну зовнішню рекламу в метро та на радіо.

Національне антикорупційне бюро України прокоментувало суперечливу рекламу зі своїм директором Артемом Ситником, яка з’явилась у київському метро. У відомстві стверджують, що не мають до неї стосунку.

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«НАБУ опинилось в центрі медіа-кампанії. Не знаємо, хто той «добродій», що сплатив гроші за зовнішню рекламу в метро та на радіо, але офіційно заявляємо, що Бюро не має до цього відношення», – йдеться в повідомленні бюро в Facebook.

«Усвідомлюємо, що з майже 200 млрд грн, привласнених корупціонерами у владі, яких НАБУ намагається в законний спосіб примусити повернути народові вкрадене, може знайтися копійчина сплатити і не за таку «кампанію». Переконані, боротьбу з корупцією такими методами не спинити, – підсумували в НАБУ.

Раніше повідомлялось, що у метро Києва розмістили рекламу із обіцянкою директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника викрити ТОП-корупціонерів.