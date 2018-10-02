Клімкін назвав не випадковим "злив" про обмін Сенцова на засуджених у США росіян-злочинців

Глава МЗС припустив, що Росія хоче в такий спосіб "почати торгуватися, підіймати ставки".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав інформацію про можливий обмін незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова та інших українців на утримуваних у США громадян Росії - Марію Бутіну, наркоторговця Костянтина Ярошенка та торговця зброєю Віктора Бута, не випадковим "зливом".

Про це Клімкін сказав в інтерв'ю кримськотатарському каналу ATR.

Глава МЗС заявив, що інформаційні зливи не коментує, але вважає, що це сталося "не випадково".

"Ідея така, щоб почати знову торгуватися, підіймати ставки. Це дуже типово для Росії, ну і звичайно, сказати, що після всього цього якісь знову можливі розмови зі Сполученими Штатами, що це буде через голову України. Так завжди, і там же це так сформульовано", - сказав Клімкін.

"По-перше, Сполучені Штати так робити не будуть (вести переговори без відома України - УНІАН). Я саме обговорював на багатьох зустрічах у Нью-Йорку і питання політичних в'язнів, і питання звільнення заручників. Це 100%. По-друге, кого вони мають на увазі. Це ж такі класичні злочинці (про Бутіну, Ярошенка і Бута - УНІАН)", - сказав Клімкін.

"Є Олег і є хтось, хто займався трафіком зброї... І взагалі, ідея поставити їх на один щабель, порівняти Олега з кимось, хто невідомо хто, хто звичайний злочинець, і сказати, може і він такий, і ми його обмінюємо, і показати світу після всього що було, після отруєння Скрипалів... "Зливи", вони, як розумієте, ніколи випадково не трапляються", - заявив Клімкін.

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Як відомо, 30 вересня російська «Новая газета» написала, що головною умовою для повернення незаконно засудженого в РФ Сенцова в Україну є видача Росії засуджених у США Бута і Ярошенка, а також Бутіної, яка перебуває там під арештом.

Про це виданню нібито повідомило джерело, близьке до переговорів про обмін полоненими між Україною і РФ.

Бутіна була заарештована в США 18 липня 2018 року за підозрою в роботі як іноземний агент без необхідної реєстрації, змові з метою роботи на іноземну державу й спробах «розвивати зв'язки з особами в США і проникати до організацій, що мають вплив на американську політику». Адвокат Бутіної ці звинувачення відкинув.

Ярошенко був затриманий у Ліберії та екстрадований до США в 2010 році, де йому пред'явили звинувачення в контрабанді наркотиків і засудили до 20 років в'язниці.

Бут за запитом Вашингтона був затриманий у 2008 році в Таїланді. У 2012 році його засудили в США до 25 років в'язниці за торгівлю зброєю та підтримку терористичних груп.

У березні 2016 року російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Кремль був готовий обміняти народного депутата Надію Савченко, яку утримували тоді в РФ, на Бута і Ярошенка, проте Білий дім відмовився від такої угоди.