В окупованому Криму суд "пом'якшив" п'ятирічний вирок Балуху на один місяць

Суддя залишила чинною частину попереднього вироку щодо виплати штрафу в 10 тисяч рублів.

Підконтрольний російській владі Верховний суд в окупованому Криму після розгляду апеляції на вирок українському активісту Володимиру Балуху скоротив термін п'ятирічного ув'язнення на один місяць.

Як йдеться в повідомленні на сторінці ГО "Крымская солидарность" у Facebook, суд "пом'якшив" вирок з 5 років колонії загального режиму до 4 років і 11 місяців.

Зазначається, що суддя залишила чинною частину попереднього вироку щодо виплати штрафу в 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн).

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання суду відбувалося без участі Балуха та нібито потерпілого начальника ІТТ Валерія Ткаченка.

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ФСБ РФ затримала Балуха в окупованому Криму 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку було вивішено прапор України. Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу за ч.2 ст. 321 КК РФ (застосування насильства стосовно співробітника місця тримання під вартою у зв'язку зі здійсненням ним службової діяльності, карається позбавленням волі на строк до п'яти років) стосовно активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.

5 липня підконтрольний Росії так званий Роздольненський райсуд засудив Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

24 вересня Балуха не привезли до так званого Верховного суду Криму. "Суддя" прийняла постанову про розгляд апеляційної скарги в режимі відеоконференції. При цьому Балух відмовився виходити з камери слідчого ізолятора для сеансу відеоконференції. "Суддя" намагалася розпочати засідання без Балуха, однак була змушена відкласти розгляд скарги на 3 жовтня через протест адвокатів політв'язня.

25 вересня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров'я Балуха значно погіршився і є надзвичайно тяжким.