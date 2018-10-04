этот материал доступен на русском

Силовики перекрили підступи до Ради (фото)

12:15, 04 жовтня 2018
Політика
895 0
Сьогодні підступи до парламенту перекрито / фото УП

Читайте також"Слава Україні! – Героям слава!": Рада ухвалила нове вітання для армії та поліції

Територія довкола парламенту перекрита парканами, навіть проходи з Маріїнського парку. На площу Конституції правоохоронці пускають лише за посвідченнями і перепустками, передає "Українська правда".

У четвер у Верховній Раді розглядають низку важливих законопроектів.

Зокрема, народні депутати підтримали пролонгацію закону №9153  про особливий порядок місцевого самоврядування  в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року.

Вранці біля парламенту активісти влаштували інформаційний перформанс на підтримку законопроекту №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

фото УП

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Рада#силовики