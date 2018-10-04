Силовики перекрили підступи до Ради (фото)

На площу Конституції правоохоронці пускають лише за посвідченнями і перепустками.

Правоохоронці перекрили рух вулицею Грушевського біля будівлі Верховної Ради, доступ на площу Конституції обмежено.

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Територія довкола парламенту перекрита парканами, навіть проходи з Маріїнського парку. На площу Конституції правоохоронці пускають лише за посвідченнями і перепустками, передає "Українська правда".

У четвер у Верховній Раді розглядають низку важливих законопроектів.

Зокрема, народні депутати підтримали пролонгацію закону №9153 про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року.

Вранці біля парламенту активісти влаштували інформаційний перформанс на підтримку законопроекту №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".