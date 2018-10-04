При керівництві Гриценка ймовірним противником в Криму вважалися татари, а не Росія - експерт

Росія не розглядалася як ймовірний противник, здатний на агресію, розповів полковник Соболєв.

У програмі «Тема дня» UA: Крим, де обговорювалася напружена ситуація в акваторії Чорного і Азовського морів, екс співробітник ГУР МО України, полковник Дмитро Соболєв заявив: «Починаючи з 2004 року, під час армійських навчань в Криму, Росія ніколи не розглядалася українським генштабом як військовий противник». Ймовірною небезпекою вважалася можлива висадка морського десанту Туреччини, агресія з боку країн NATO. Але, найбільш імовірною загрозою вважалися збройні повстання кримських татар, незадоволених політикою уряду. Навіть в 2004-2007 роках при демократичному міністрові оборони Гриценко (який ввів замість онуч шкарпетки для солдатів - і це був певний прогрес) Росія не розглядалася як ймовірний противник, здатний на агресію», - розповів полковник Соболєв.

Інформацію в ефірі «Тема дня» UA: Крим підтвердив і Юрій Сміщук, капітан першого рангу, екс-співробітник ГУР МО України. «Росія, навіть після конфлікту на острові Тузла не розглядалася як потенційний ворог», - підтвердив Сміщук.

Раніше колишній начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський вже спростовував інформацію про наявність військового плану щодо захисту України від російської агресії, нібито розробленого, за словами самого Анатолія Гриценка, під час його перебування на посаді міністра оборони України .

"На жаль, ні керівництво держави, ні Міністерство оборони, ні СБУ, ніхто не реагував на це (інформацію про загрозу з боку РФ), ніхто не думав, що Росія нападе. Вони просто не погоджувалися з людьми, які про це говорили і не готувалися до можливого нападу", - сказав Скіпальський.