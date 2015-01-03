Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов сьогодні працює в зоні проведення Антитерористичної операції.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

Читайте такожТурчинов вірить, що новий рік буде роком перемоги і звільнення України від окупантів

«Головним завданням поїздки є перевірка реалізації антитерористичних заходів щодо блокування можливості прориву диверсійних та терористичних груп вглиб України», - говориться в повідомленні.

Крім того, секретар РНБО перевірить готовність Збройних Сил України та Національної гвардії щодо відсічі агресивних проявів російських терористичних угруповань.

Читайте такожМЗС: бойовики намагаються зірвати мирний план на Донбасі

Окрему увагу планується приділити питанню запровадження жорсткого режиму контролю пересування громадян та вантажів у зоні АТО.