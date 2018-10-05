Антикорупційна вертикаль може працювати навіть попри конфлікт НАБУ і САП - Грановський

Народний депутат України Олександр Грановський висловив думку, що, незважаючи на конфлікти між силовими органами, вертикаль боротьби з корупцією може працювати.

За його словами, природа подібних конфліктів лежить в площині професійної конкуренції, яка часто обростає якимись похідними. «Вона може бути чистішою, вона може бути досить брудною, вона може залучати інші сторони, які мають можливості, вплив, гроші та прагнуть сформувати в суспільстві ту чи іншу думку. Але я не можу давати оцінку цій боротьбі у якості публіциста. Я не хочу своїми словами сформувати якесь помилкове враження. Діяльність кожного органу потрібно перевіряти професійно, і на ці питання мають бути компетентні відповіді», - каже нардеп.

В інтерв'ю «РБК-Україна» він заявив, що складних вироків немає і бути не може, адже діяльність НАБУ – це складні економічні злочини, які важко довести. «Тому їх і немає, а не тому, що хтось гальмує чи спекулює якимись можливостями в судах загальної юрисдикції. Факт відсутності вироків – це нормально, нам нічого аналізувати. Єдине, що у нас є, – ухвали судів, які саме і можна проаналізувати», - вважає депутат.

Також він прокоментував рішення Генерального прокурора Юрія Луценка повернутися до політичної діяльності: «Ми з вами не можемо заборонити Генеральному прокурору мати політичні амбіції. Напевно, справедливіше, якщо він про це відкрито говорить, а не приховує. Це природне бажання. Тим паче, Юрій Віталійович – політик іменитий, напевно, один із найбільш досвідчених в країні, і не приймати цю обставину до уваги дуже нерозумно. А піде він чи ні, я не знаю».

Крім цього, Олександр Грановський спростував чутки, ніби на президентські вибори 2019 року запланована низка порушень з метою забезпечити результат Петру Порошенку. «Чи стане Порошенко президентом вдруге? На все воля Божа. Ми в це віримо, ми розуміємо, що це не найпростіше на сьогодні завдання. Я спростовую чутки про те, що запланована ціла низка якихось системних порушень на виборах з метою забезпечити певний результат. Це не так, мені про це нічого не відомо, і ці чутки не мають під собою жодного підґрунтя», - сказав народний депутат.