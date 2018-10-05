"Політика удава": Тука розповів, як Захід душить Росію

Західні країни використали санкційний механізм всього на 10-15%, вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука вважає, що США разом з Великобританією здатні впроваджувати "політику удава" відносно країни-супротивника, зокрема, Російської Федерації.

Штати і Британія нікуди не поспішають, у них є можливості грати в довгу, санкції, які впроваджуються поступово, спрямовані хоч і на повільне, але невідворотне економічне знищення ворога, розповів чиновник під час чату на "Главреді".

"Як би я хотів, щоб змінився мінський процес? Звичайно, як людина, яка вболіває за нашу державу, я хотів би, щоб у переговорах брали участь і англійці, і американці. Можна почути заклики про те, що треба повернутися до "будапештського формату" (якого, до речі, не було і не існує до цих пір), але всі ці балакуни забувають, що будь-який формат матиме сенс у тому випадку, якщо в ньому буде брати участь Росія", — зазначив співрозмовник.

За його словами, тому "перш ніж кричати — "Давайте залучимо Сполучені Штати! Давайте до мінським процесу залучимо Британію!", по-перше, потрібно запитати у самих американців і британців — чи готові вони приєднатися (наскільки мені відомо, вони не готові), а по-друге, треба розуміти, яким чином відреагує на це Росія, чи приєднається вона до такого формату", — підкреслив Тука.

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"Росія неодноразово заявляла, що вона не бачить участі Сполучених Штатів в переговорному процесі. Що стосується переговорів на рівні Волкера (спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер — Ред.) і Суркова (помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков — Ред.), то це, по-перше, не мінський процес. А, по-друге, давайте згадаємо, що обидві сторони приблизно рік тому заявили, що переговори між Волкером і Сурковим зайшли в глухий кут", — додав гість.

Заступник міністра підкреслив, що РФ не бачить сьогодні сенсу продовжувати ці контакти.

"Такі заяви неодноразово звучали, у тому числі і від міністра закордонних справ Росії пана Лаврова (Сергій Лавров — Ред.). Це свідчить про те, що якихось точок дотику між США і Росією немає", — сказав заступник міністра.

У той же час Тука хотів би, щоб позиція західних партнерів України була більш яскраво виражена, щоб санкції були більш потужними.

"На сьогоднішній день, з моєї точки зору, санкційний механізм використаний лише на 10-15%, не більше. Є ще купа невикористаних можливостей. Я б, звичайно, хотів, щоб Захід їх використовував як можна швидше і як можна ефективніше", — заявив чиновник.

"Але треба розуміти, що ми маємо справу не з тактикою, а стратегією. США разом з Британією є найпотужнішими країнами західного світу, і вони здатні (і зазвичай так і роблять) впроваджувати "політику удава". Тобто вони нікуди не поспішають, у них є можливості грати в довгу. І такі санкції, які впроваджуються поступово, step by step (крок за кроком — Ред.), спрямовані хоч і на повільне, але невідворотне економічне знищення країни-супротивника", — стверджує співрозмовник.

"Можна зі мною сперечатися, але я переконаний, що найбільш яскравий приклад в історії людства, коли фактично була знищена найпотужніша імперія світу без єдиного пострілу — це знищення Радянського Союзу. І це багато в чому відбулося завдяки санкційним механізмам", — вважає він.

"А чи вистачить сил України на цю "гру в довгу"? Це — наше внутрішнє питання, в першу чергу. Нам треба до цього готуватися. Тому я вкрай негативно ставлюся до переважної більшості людей, які себе називають "політиками" в Україні — я їх такими не вважають", — сказав член Кабміну.

"Вони — відверті популісти і просто маніпулюють бажанням людей якомога швидше звільнити українську територію і почати мирний розвиток нашої держави. Один каже: "Я встановлю мир через сім днів", то другий: "А я — через п'ять", третій: "А я — вже на наступний день!"... Таких людей я відверто зневажаю", — поділився гість.

"Так, і Порошенко (нинішній президент Петро Порошенко — Ред.) обіцяв закінчити війну за два тижні. Але треба не забувати, в яких умовах було дано обіцянку. Це було ще до введення регулярних російських військ на територію України, до Іловайської трагедії", — заявив він.