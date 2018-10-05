"Знову ми у чомусь винні?": в МЗС пояснили причини зволікання зі схваленням нового посла Угорщини
У Міністерстві закордонних справ України пояснили причини непогодження агреману для кандидатури на посаду нового посла Угорщини в угорській дипломатичній місії у Києві.
Як написав у мікроблозі Twitter заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар: «Знову ми у чомусь винні? Або прес-секретар МЗС Угорщини - не дипломат, або вчергове нагнітає. Пояснюю: відсутність агреману - може бути політичним сигналом; може бути сигналом про неприйнятність кандидатури! Держава, що приймає, не зобов'язана нікому нічого пояснювати».
Читайте такожУгорщина висилає українського консула
Водночас угорське видання Magyaridok повідомляє, що державний міністр з питань комунікацій Угорщини Тамаш Менцер заявив про те, що угорський уряд розцінює як «недружній крок» затягування погодження кандидатури на посаду нового посла Угорщини в Україні, що відбувається «впродовж багатьох місяців».