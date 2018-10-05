"Знову ми у чомусь винні?": в МЗС пояснили причини зволікання зі схваленням нового посла Угорщини

У відомстві заявили, що непогодження агреману може свідчити про "неприйнятність кандидатури", яку Угорщина пропонує на посаду посла.

У Міністерстві закордонних справ України пояснили причини непогодження агреману для кандидатури на посаду нового посла Угорщини в угорській дипломатичній місії у Києві.

Як написав у мікроблозі Twitter заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар: «Знову ми у чомусь винні? Або прес-секретар МЗС Угорщини - не дипломат, або вчергове нагнітає. Пояснюю: відсутність агреману - може бути політичним сигналом; може бути сигналом про неприйнятність кандидатури! Держава, що приймає, не зобов'язана нікому нічого пояснювати».

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Водночас угорське видання Magyaridok повідомляє, що державний міністр з питань комунікацій Угорщини Тамаш Менцер заявив про те, що угорський уряд розцінює як «недружній крок» затягування погодження кандидатури на посаду нового посла Угорщини в Україні, що відбувається «впродовж багатьох місяців».