Будапешт звинувачує Київ у зволіканні зі схваленням нового угорського посла

Новим посланником Будапешта в Україні повинен стати один із найвищих за рангом угорських дипломатів, державний секретар МЗС Іштван Ійдярто.

Будапешт невдоволений зволіканням Києва зі схваленням кандидатури нового угорського посла в Україні.

Про це заявив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер у п’ятницю вранці в ефірі каналу М1, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Midok.

Менцер назвав "недружнім жестом" той факт, що Київ протягом багатьох місяців затягує із офіційним погодженням кандидатури угорського посла.

Як відомо, новим посланником Будапешта в Україні повинен стати один із найвищих за рангом угорських дипломатів, державний секретар МЗС Іштван Ійдярто. Для його призначення Україна повинна погодити його кандидатуру – видати агреман.

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Менцер окремо поскаржився, що в Україні триває залякування угорської меншини і висловив жаль з приводу відсутності критики дій Києва серед держав ЄС, партнерів Угорщини. Він зазначив, що недотримання прав меншин Україною - не винятково угорсько-українська, а міжнародна проблема.

Менцер підтвердив позицію Угорщини, згідно з якою Будапешт вважає безпідставним видворення свого консула з Берегового через "паспортний скандал". Мовляв, в Україні не передбачене покарання за подвійне громадянство. До того ж, за його словами, подвійне громадянство є однією із європейських цінностей.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня консула Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон грата. Він має залишити територію України впродовж наступних 72 годин. У відповідь на це Угорщина заявила про вислання українського консула у Будапешті.