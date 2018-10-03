Клімкін попередив про ризик надання Росії «індульгенції» у ПАРЄ

Міністр закордонних справ закликав депутатів Ради використовувати свої контакти з іншими парламентарями, аби переконати їх не допустити виконання вимог росіян.

Рада Європи стоїть на межі того, аби забезпечити повернення росіян до ПАРЄ без виконання Росією вимог резолюцій, ухвалених у відповідь на агресію проти України.

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Таку заяву у Facebook зробив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Як наголосив міністр, за останні чотири роки не було жодної нагоди стверджувати, що Росія вирішила зупинити агресію. Через це міжнародний тиск на РФ, як мінімум, залишається незмінним. А на низці напрямів збільшується.

«І лише в одному місці ми маємо реальний ризик зменшення цього тиску вже найближчим часом – це Рада Європи. Форпост європейських цінностей та принципів стоїть на межі того, щоб видати Росії індульгенцію і виконати її абсурдну вимогу – забезпечити повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи без виконання вимог резолюцій цього авторитетного органу, ухвалених у відповідь на російську агресію проти України». – вказав Клімкін.

«Ба більше, бачимо спроби збоченої інтерпретації рішень ПАРЄ щодо російського агресора. Певні сили цілком серйозно наполягають, і штучно підводять під це юридичну базу, що Асамблея перевищила свої повноваження, застосувавши санкції проти Росії у 2014-2015 роках. У мене до них одне запитання: з яких це пір Рада Європи почала керуватися фразою «дайте мені позицію і я знайду юриста-міжнародника, який її обґрунтує»?», - продовжив він.

Очільник української дипломатії подякував Верховній Раді за заяву щодо ситуації в ПАРЄ, але зазначив, що цього замало.

«Давайте використовувати по максимуму контакти з іншими парламентарями, аби переконати кожного. Не “переговорити”, не “обмінятися аргументами”, а саме достукатися і переконати.

При цьому, закликаю, дуже тісно співпрацювати з нами дипломатами. Врешті-решт, парламентська дипломатія – царина саме парламентарів, і їм тут належить “перша скрипка», - уклав Клімкін.

За його словами, говорити важливо не лише з тими, хто підтримує Україну, але й з тими, хто лобіює зовсім інші, «не завжди приємні для нас позиції».

Як відомо, зараз ПАРЄ має право накладати обмеження прав (санкції) на делегації тих країн, які грубо порушують принципи Ради Європи. На цих підставах у 2014 і 2015 роках ПАРЄ обмежувала в правах російську делегацію. У 2016 році Росія перестала брати участь в роботі асамблеї і не передавала в Страсбург перелік своїх депутатів, уникаючи таким чином підтвердження санкцій. Робота Росії у всіх інших органах Ради Європи тривала. З 2017-го року Росія не платить внески до бюджету Ради Європи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Парламентській асамблеї Ради Європи вже узгодили із представниками РФ обраний підхід до внесення поправок до регламенту ПАРЄ, які в майбутньому можуть гарантувати російській делегації повернення до ПАРЄ без санкцій.

За останніми домовленостями, санкційний механізм планують знищити не повністю, але ускладнити його настільки, щоби застосувати санкції щодо Росії було вкрай складно. При цьому у проекті резолюції взагалі немає згадки про РФ.

9 жовтня ПАРЄ розглядатиме доповідь про повноваження та право голосу національних делегацій.