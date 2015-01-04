Янукович хотів подати свою втечу як «президентський тур» на Донбас - ЗМІ

Про це пише New York Times, посилаючись на слова екс-голови Харківської ОДА Михайла Добкіна, передає «Українська правда».

За словами Добкіна, Янукович був шокований, коли побачив з вікон адміністрації президента, як міліція поклала свої щити на землю і почала сідати в автобуси. Після цього екс-президент залишив будівлю і більше до неї не повертався.

За словами Добкіна, "раптовий від'їзд силовиків у п'ятницю застав Януковича і його оточення зненацька".

"Коли вони (Верховна рада - ред.) прибрали охорону навколо президентської адміністрації, він зрозумів, що йому час йти", - зазначив Добкін.

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Також Добкін розповів, що в ході телефонної розмови Янукович заявив про намір виїхати "або вночі, або 22 лютого".

Видання зазначає, що про виїзд з Києва тоді Янукович говорив лише як про черговий президентський тур на схід країни, і "щоб зберегти пристойність, просив організувати зустрічі на кількох заводах".

"Він думав, що це було тимчасове утруднення", - зазначив Добкін, описуючи Януковича як "людину з іншої планети".