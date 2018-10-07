Український кум Путіна знову заявив, що не вважає РФ агресором і розповів про відпочинок в окупованому Криму (відео)

Політик стверджує, що Крим є тим місцем, яке він любив і любить.

Політик і бізнесмен, кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що не вважає Росію агресором по відношенню до України.

Про це він сказав у суботу в ефірі російського телеканалу ТВЦ.

"Я не вважаю, що Росія агресор", - заявив він.

"Коли я кажу, що я Росію не вважаю агресором, то це не просто завчена фраза, тому що я їжджу до Москви, веду переговори і у мене тут багато друзів. Я так говорю, тому що я вважаю, що це об'єктивна істина", - додав Медведчук.

Він також розповів про соцдослідженнях про ставлення українців до Росії, не назвавши при цьому організації, що проводили ці дослідження.

"У лютому 2018 року два соціологічних центри поставили запитання громадянам України: "Як ви ставитеся до Росії?". Так от, 38% ставляться до Росії "погано і дуже погано", а 45% - "добре і дуже добре". Два дні тому ми отримали соціологічні дослідження, які говорять, що "погано і дуже" – 32%, а "добре і дуже" – вже 47%", - стверджує політик.

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"Я серед тих 47%, які ставляться до Росії добре і дуже добре. Тому термін "агресор" для мене є пропагандистським штампом, але ніяк не реальністю", - заявив Медведчук.

На репліку гостей студії, що є рішення українського парламенту, яким визнано Росію агресором, політик відповів: "Абсолютно вірно, але це не означає... Рішень парламенту дуже багато. Ви знаєте рішення по Сходу... Це все пропагандистські штампи".

У той же час, на питання про те, чи вважає він Крим частиною України чи Росії, Медведчук відповів: "Згідно з чинним законодавством України, Крим – це Україна. На жаль, де-факто, це сьогодні Росія".

При цьому він зазначив, що відпочиває і буде відпочивати в Криму: "Крим – це місце, де я відпочивав і відпочиваю сьогодні. Це ні для кого не є секретом. Я там в цьому році відпочивав і в минулому, і буду відпочивати далі".

Раніше Віктор Медведчук казав, що Володимир Путін вважає Донбас територією України, і можна домовитися про повернення непідконтрольної Києву частини території на умовах широкої автономії.

18 січня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу, який визнає Росію агресором і окупантом.