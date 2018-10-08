Путін звільнив свого спецпредставника "з розвитку торгово-економічних відносин" із Україною

Дмитро Ліванов був призначений спецпредставником Путіна в серпні 2016 року.

Президент Росії Володимир Путін звільнив Дмитра Ліванова з посади спецпредставника президента «з розвитку торгово-економічних відносин із Україною».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний указ Путіна набув чинності 5 жовтня.

Читайте також"Щоб ти здох!": Тука розкрив, що сказав би Путіну при зустрічі

«Звільнити Ліванова Дмитра Вікторовича з посади спеціального представника президента Російської Федерації з розвитку торгово-економічних відносин із Україною», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня 2016 року Путін заявив, що його новий спецпредставник із розвитку торгово-економічних, наукових і технічних зв'язків із Україною Ліванов не має «лякати» владу України, оскільки він не військовий, а «суто цивільний», на відміну від Михайла Зурабова, якому Україна відмовила в агремані. За словами Путіна, розвиток торгово-економічних зв'язків має бути в полі постійної уваги російської влади.

Після призначення Ліванов ніяк себе не проявив і жодного разу не виступав публічно.

Раніше Ліванов був міністром освіти і науки РФ.