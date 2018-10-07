Путіна чекає доля "Курська": астролог склав гороскоп для господаря Кремля

Рубіконом для Путіна був серпень 2018-го. Далі його чекає тільки падіння і повалення.

Російський президент Володимир Путін народився 7 жовтня. Аналізуючи гороскоп господаря Кремля, астролог Влад Росс зазначив, що прогноз для нього "дуже поганий".

"З серпня 2018 року почався поступовий процес повалення Путіна: далі – тільки падіння рейтингів і знищення. Ця точка – початок поступового відходу з політичної арени. Тенденція, яка почалася в серпні, буде продовжуватися і далі, в тому числі після його дня народження", - сказав астролог в коментарі "Главреду".

За словами Росса, якщо Путін хоче утриматися при владі і впливати на якісь політичні процеси, то йому потрібно думати про наступника.

"Єдине, що Путіну зараз можна порадити – знайти собі наступника. Якщо він цього не зробить, то буде скинений і знищений.Тобто в кінцевому підсумку в Росії відбудеться палацовий переворот і скинення Путіна як диктатора", - пояснив експерт.

Поганий період для Путіна вже почався, зазначив астролог.

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"Рубікон для Путіна – це серпень 2018-го. Далі його чекає тільки падіння і повалення. Він прийшов до влади на ньютонівському циклі сонячного затемнення, яке відбувалося 11 серпня 1999 року. А це вже поставило його долю на потік звільнення. І хоча кажуть, що він користується підтримкою 50% населення Російської Федерації, насправді цей відсоток набагато менший – не більше 10-20%. Люди в Росії його просто почали ненавидіти", - зазначив він.

Крім того, за словами астролога, саме з серпня цього року розпочався період поступового позбавлення Путіна всіх його багатств і мільярдів. Адже насправді він сьогодні є чи не найбагатшою людиною світу.

У плані здоров'я в господаря Кремля мінлива ситуація: то ремісія, то загострення.

"Приблизно як у Кобзона, який бився 12 років з раком, але кінець все-таки настав. Така ж ситуація у Путіна з хребтом: йому то легше, то гірше", - додав експерт.

Астролог нагадав, що великий пророк Василь Нємчин передбачав Путіну, що він "піде в безодню".

"Що саме Нємчин мав на увазі, поки не ясно. Можливо, він мав на увазі, що Путін потоне, піде в безодню, як "Курськ". Адже сталося це саме на початку правління Путіна – це було символічно. Можливо, і Володимир Путін в якомусь сенсі "піде на дно". У всякому разі, дні Путіна при владі закінчуються. Думаю, що він протримається на своєму посту до 2019 року, максимум – це 2020 рік. До того ж, нагадаю, що під час його нещодавньої інавгурації навесні цього року прапор Російської Федерації не піднявся. Хіба це не символічний знак?" - розповів Росс.

Зазначимо, сьогодні президенту Володимиру Путіну виповнюється 66 років.