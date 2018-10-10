Нардеп Шахов вимагає не змінювати норми споживання газу, через які родини без лічильників платитимуть вдвічі більше

Згідно з проектом постанови уряду передбачає збільшення норм споживання газу на 75–166%.

Збільшення норм споживання природного газу для сімей без лічильників призведе до ще більшого збагачення монополістів-постачальників та збідніння простих українців.

Про це заявив народний депутат від партії “Наш край” Сергій Шахов.

Він вказав, що проект постанови уряду передбачає збільшення норм споживання газу на 75–166%.

“Це означає, що домогосподарства без лічильників платитимуть фіксовану суму за газ, яка вища за нинішню. Зрозуміло, що фактично вони споживають менше. Різниця осідатиме у кишенях газопостачальників, які продаватимуть залишки”, – пояснив Сергій Шахов.

Він також розкритикував пояснення чиновників, які вважають, що підвищенням норм спонукатимуть людей самих встановлювати газові лічильники.

“Газ – це товар. Продавець сам має подбати про його облік. Ми ж не ходимо на базар зі своїми вагами. Чому самі маємо купувати газові лічильники? В Україні понад три мільйони домівок без лічильників. Програма безкоштовної установки лічильників, що діяла раніше, провалена монополістами. Якщо найпростіший лічильник коштує близько тисячі гривень, то загалом українці мають на них витратити не менше трьох мільярдів гривень. Вважайте, ці гроші будуть подаровані олігархам, які контролюють газові компанії”, – сказав Сергій Шахов.

Народний депутат від партії «Наш край» закликав уряд не ухвалювати антисоціального рішення про підвищення норм споживання газу.

“Це чергова “реформа”, спрямована на зростання доходів монополістів та збідніння простих українців. “Наш край” закликає уряд відхилити антисоціальну постанову й повернутися до економічної політики в інтересах людей. Один з найдієвіших кроків – зобов'язати газові компанії за рахунок своїх надприбутків встановити газові лічильники домогосподарствам”, – підсумував Сергій Шахов.

Нагадаємо, що згідно з проектом постанови уряду норми споживання газу для сімей без газового лічильника планують збільшити на 75-166%. Обсяг норм залежатиме від наявності газової плити, колонки, котла, центрального теплопостачання та гарячої води. Наприклад, фіксована місячна плата за газ для самотньої людини у квартирі з центральним гарячим водопостачанням зросте з 22,9 до 40,3 грн в літній період та до 61,1 грн у зимовий. В Україні близько 3,3 млн домогосподарств без газового лічильника.