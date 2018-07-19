Суд в Гаазі нагадав Росії про необхідність виконати вимогу щодо Меджлісу

Суд зобов'язав Росію поінформувати про виконання рішення щодо відновлення роботи Меджлісу до 19 січня 2019 року.

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй нагадав Російській Федерації про виконання його вимоги щодо відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу у тимчасово окупованому Росією Криму.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила у Facebook.

"Суд ООН чітко вказав Росії про її обов'язок виконати наказ Суду і відновити роботу Меджлісу, оскільки наразі цю вимогу Суду не виконано", - наголосила дипломат.

У цьому зв'язку вона зазначила: "Щойно ми отримали листа від Міжнародного Суду ООН, в якому Суд повідомив нас, що спрямував до РФ вимогу, сформульовану у притаманній Суду консервативно-дипломатичній мові, щодо виконання обов'язкового пункту Наказу ООН про відновлення дії Меджлісу".

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"Оскільки для нас було очевидно, що Росія не збиралась скасовувати дію дискримінаційної заборони діяльності Меджлісу, як прямо передбачено Наказом Міжнародного Суду ООН, 19 квітня цього року ми звернулися до Суду з проханням підтвердити, що Росія зобов'язана скасувати заборону діяльності Меджлісу відповідно до Наказу Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо застосування тимчасових заходів", - заявила Зеркаль.

"У подальшому листуванні з Судом Росія, у найкращих традиціях сталінського Радянського Союзу, намагалась переконати всіх, що кримські татари добре живуть в умовах окупації. Ці пояснення не відвернули увагу Суду від головного – Наказ Суду не виконано", - зауважила дипломат.

Вона заявила, що своїм листом Суд задовольнив прохання української сторони і "прямо звернув увагу Росії, що Наказ є обов’язковим, вимога відновити дію Меджлісу чітка і потребує вжиття конкретних заходів".

"Росія має вжити цих заходів і поінформувати Суд про них до 19 січня 2019 року", - додала Зеркаль.

За її словами, для України це важливий інструмент боротьби за права кримськотатарського народу і за відновлення діяльності Меджлісу.

"Цим Суд також нагадав Росії, що судові рішення слід поважати і виконувати – і накази Суду ООН, і рішення Стокгольмського арбітражного інституту, і багатьох інших судових інстанцій, в яких розглядаються справи проти Росії", - підсумувала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня 2017 року оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд вказав, що Росія не повинна обмежувати можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє. Одноголосно було прийнято рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.