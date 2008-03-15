З посад у виконавчій владі звільнено близько 100 представників УНП

Українська народна партія висловлює стурбованість державною кадровою політикою в Україні, яка має місце після перемоги демократичних сил.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві УНП з приводу кадрової політики в Україні.

«Ми спостерігаємо поступове, але методичне вимивання з виконавчої влади різних рівнів представників демократичних, патріотичних сил та заміну їх представниками колишньої влади», - заявляють в УНП.

За словами авторів документа, переконливим прикладом «кадрових чисток»» є звільнення з посад представників УНП - «так, менше ніж за рік з посад різних рівнів у виконавчій владі звільнено близько ста представників партії». Водночас, зазначено в Заяві, «провідні посади як у центрі, так і на місцях, все більше посідають «колишні». У документі наведено приклади перебування нині на високих посадах представників Адміністрації Віктора МЕДВЕДЧУКА – зокрема, тих, хто брав участь у «забезпеченні» потрібного результату для Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах 2004 р.

УНП вважає, що така кадрова політика «веде до реваншу політичних сил, яким українці висловили недовіру у 2004 році, - тільки сьогодні вони повертаються під іншими, уже демократичними прапорами».

«Вважаємо, що демократичні сили, які від свого імені рекомендують у владу представників колишньої команди, мають усвідомлювати всі можливі наслідки для України і всю відповідальність за такі дії», - підкреслюється в заяві УНП.