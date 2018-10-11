КВУ: майже 80% українських партій офіційно не мають жодного працівника

Офіційно найбільше в Україні осіб працює в партії «Єдність» – 317.

У 79% українських партій офіційно не працює жодної особи. Жодного працівника не вказали 216 політичних партій.

Про це повідомляє Комітет виборців України, з посиланням данні звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за ІІ квартал 2018 року.

Серед відомих партій із порожніми офісами «5.10», «КМКС» Партія угорців України, «Заступ», «Вінницька європейська стратегія».

Частина відомих партій вказали лише кілька працівників. Так, у центральному апараті партії «За життя» Вадима Рабіновича офіційно працює 3 особи, партії «Основа» Сергія Тарути – 4, ВО «Свобода» – 5 осіб.

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Серед парламентських партій найбільше працівників у «Самопомочі» – 257. Далі йде Радикальна партія Олега Ляшка – 136 працівників, ВО «Батьківщина» – 78, БПП «Солідарність» – 45, «Опозиційний блок» – 43, «Народний Фронт» – 32.

Офіційно найбільше в Україні осіб працює в партії «Єдність» – 317.

«Крім того, що 79% партій не мають офіційних працівників, 47% партій також не мають жодної місцевої організації зі статусом юридичної особи. Це вказує на слабкість партій на місцях та зосередженість партійного життя виключно в Києві. Також вказані цифри свідчать про значний відсоток тіньових коштів у політичних партій. Де-факто частина відомих партій продовжують приховувати офіційних працівників від НАЗК. Також вони приховують діяльність своїх осередків, не надаючи їм юридичний статус і, відповідно, уникаючи в такий спосіб звітування перед НАЗК», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

«Щодо партій з рекордною кількістю працівників, то тут є кілька несподіванок. Зокрема, це партії «Єдність» та «Християнський рух», в яких офіційно працює кілька сот людей, однак всі вони є волонтерами. Швидше за все, партії просто помилилися при заповненні своїх звітів, що в черговий раз підіймає питання щодо спроможності партій якісно виконувати вимоги закону», - додав Кошель.

Як повідомляв УНІАН, кожен десятий нардеп пропустив майже всі голосування у вересні.