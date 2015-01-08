ЄС готує нову допомогу Україні - ЗМІ

Про це повідомило інформаційне агентство dpa з посиланням на власні джерела у Брюсселі.

Подробиці поки що невідомі. Згідно з повідомленням, очікується, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розповість про плани Брюсселя під час візиту до Риги, яку він має намір відвідати 8 січня, повідомляє Німецька хвиля.

Очікується, що у Ризі Юнкер зустрінеться з прем'єр-міністром Латвії Лаймдотою Страуюмою та іншими урядовцями. Йтиметься про початок головування Латвії в ЄС та власне про ситуацію в Україні.

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Як відомо, в середині грудня Юнкер закликав країни ЄС розширити фінансову допомогу для Києва. Виступаючи в Європарламенті він зауважив, що Україна потребує ще два мільярди євро.

Реакція глав держав та урядів країн ЄС тоді була стриманою. Передумовою для подальшої допомоги вони назвали запровадження в Україні реформ й успіхи в боротьбі з корупцією.

За підрахунками МВФ, Україні бракує 15 мільярдів доларів (12,7 мільярда євро) - це більше, ніж очікувалось раніше. ЄС досі пообіцяв Києву загалом 1,6 мільярда євро. Більшу частину цієї суми вже виплачено.