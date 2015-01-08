Республіканці окреслили план допомоги Україні

«Тепер, коли у нас є більшість у Конгресі, ми зробимо все, щоб це питання залишалося на порядку денному і не тільки щодо України, яка сама по собі є переконливим аргументом, але й з огляду на те, що буде далі з країнами Балтії. Що буде з Молдовою та іншими країнами регіону»,- заявив Джон Маккейн, передає "Голос Америки".

Читайте такожМаккейн: Ганьба, що США не дали зброю Україні

«Єдиний сценарій, який я бачу, це - поверніть Крим Україні, покиньте східну Україну, і лише тоді, можливо, ми зможемо говорити про фінляндизацію України»,- заявив сенатор.

Він зазначив, що ахіллесовою п'ятою Республіканської партії сьогодні є відсутність абсолютної більшості в Конгресі. «На будь-яке рішення обох палат президент Барак Обама може накласти вето»,- сказав Джон Маккейн.

Втім, в недавньому інтерв'ю Барак Обама висловив надію на компроміс: «Я вірю в дипломатію. Я вірю в діалог. Я вірю в співробітництво».