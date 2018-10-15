Православні росіяни не зможуть молитися на Афоні: які наслідки розриву відносин РПЦ з Константинополем

Рішення Російської православної церкви про припинення євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом на практиці матиме наслідки як для священиків, так і для пересічних вірян двох церков.

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За словами голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополита Волоколамського Іларіона, священики двох церков не зможуть здійснювати спільні богослужіння, а миряни РПЦ не зможуть причащатися в храмах Константинопольського патріархату, передає ТСН з посиланням на РосЗМІ.

"У практичному плані це означає, що ми не зможемо здійснювати спільні богослужіння з Константинопольським патріархатом, наші архієреї та священики не зможуть брати участь у здійсненні спільних літургій з ієрархами, священиками Константинопольського патріархату, а миряни не зможуть причащатися в храмах Константинопольського патріархату", — цитують Іларіона РосЗМІ.

Рішення РПЦ також означає, що православні росіяни не зможуть молитися в храмах на горі Афон у Греції, сказав прес-секретар патріарха Московського і всієї Русі Кирила Олександр Волков.

За його словами, Афон — це канонічна територія Константинопольського патріархату з "усіма наслідками, що витікають". Волков пояснив, що поки відносини між двома церквами не зміняться, віряни РПЦ не зможуть причащатися або брати участь у богослужіннях у храмах Константинопольського патріархату.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

14 жовтня предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет заявив, що в Москві піднявся переполох через рішення Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві і передбачає протидію на шляху об'єднання трьох українських православних церков в одну. У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом» і не втручатися в «міжцерковний діалог».