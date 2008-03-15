Найближчим часом митниця збиратиме по 500 мільйонів щодня

Найближчим часом українські митники планують вийти на показник митних зборів у сумі 500 млн. грн. на день.

Про це в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня» № 10 (689) від 15-21 березня 2008 р. заявив голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

“На даному етапі для митної служби України буде правильно збирати 100 млн. дол. на день, це приблизно 500 млн. грн”, - сказав він.

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, сьогодні митниця збирає в середньому 350 млн. грн., тому ставить перед собою завдання вийти на цифру 500 млн. грн. у найближчі місяці. “До осені, думаю, митниця зможе збирати для бюджету по 10 млрд. грн. на місяць”, — сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні є низка базових показників, які свідчать, що в митниці відбулася якісна зміна платежів, а не кількісна. “І ця якість визначається насамперед розміром відсотків, сплачених із кожної гривні товару, що надходить. Якщо раніше платили 16 копійок, то нині — 27 копійок”, - додав він.