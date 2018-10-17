Якщо запропонувати Путіну території в обмін на мир: Порошенко налякав наслідками (відео)

Після виведення військ повернення територій відбудеться дуже швидко, виключно політико-дипломатичним шляхом, наголосив Порошенко.

Стратегія президента РФ Володимира Путіна зараз потерпає повного фіаско – він майже не має союзників у світі, отримав глибоку економічну кризу в країні, і не може пояснити, для чого потрібно було починати війну з дружною сусідньою країною.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу ZIK.

«Якщо запитати у будь-якого українця, який мир потрібен Україні – чи на умовах повернення Донбасу та Криму, чи на умовах капітуляції, то кожен скаже, що мир на умовах капітуляції є категорично неприйнятним. Адже якщо запропонувати Путіну мир в обмін на території, то не буде ні миру, ні території. У цьому весь світ мав можливість переконатися ще з операції Путіна із захоплення Абхазії, Осетії та Придністров’я», – наголосив Порошенко.

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Президент зауважив, що саме світова солідарність з Україною дозволяє посилювати санкції проти Росії та мотивує Путіна повернутися за стіл переговорів, щоб прийняти і виконати зобов’язання щодо Мінського процесу. Зокрема, вивести війська, озброєння та допустити миротворців на Донбас.

«Я впевнений, що після виведення військ повернення територій відбудеться дуже швидко, виключно політико-дипломатичним шляхом. Хочу підкреслити, що згідно із соціологічними опитуваннями, понад 60% українців прагнуть повернення територій саме політико-демократичним. І тільки 11% українців пропонують залити Донбас кров’ю і розпочати військову операцію. Я категорично не приймаю такий сценарій, адже це саме те, чого прагне Путін. Натомість стратегія Путіна зараз потерпає повного фіаско – він майже не має союзників у світі, отримав глибоку економічну кризу в країні, і не може пояснити, для чого потрібно було починати війну з дружною сусідньою країною" – констатував Порошенко.