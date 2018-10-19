Знайдено зв'язок Павелка з власником офшору, через який ФФУ вивела $1 мільйон - "Схеми"

Журналісти заявляють, що ФФУ закупила з-за кордону обладнання для виробництва трави для футбольних полів за завищеною ціною, а різниця осіла на офшорній компанії.

Журналісти знайшли зв’язок між народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка», головою Федерації футболу України Андрієм Павелком та офшорною компанією, зареєстрованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, через яку з бюджету федерації нібито вивели понад 1 мільйон доларів.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем". Журналісти виявили, що в грудні 2016 року Андрій Павелко літав в Об’єднані Арабські Емірати, де провів зустріч з номінальним директором компанії S.D.T FZE Мохамедом Кайедом. Саме через цю компанію, вважають журналісти, згодом дочірня структура Федерації футболу України, очолювана Андрієм Павелком, закупила з-за кордону обладнання для виробництва трави для футбольних полів на загальну суму близько 6 мільйонів доларів. Журналісти оприлюднили документи на підтвердження того, що принаймні в частину контрактів була закладена переплата у 20 відсотків, через що на рахунках офшору нібито осіло більше мільйона доларів.

Сам Павелко спершу заявляв, що йому не відомо про діяльність цієї фірми і не міг пригадати її назви. Згодом спільну фотографію депутата з директором офшору, громадянином ОАЕ журналісти знайшли на сторінці останнього в соцмережі Facebook.

"Другу людину на фото звати Мохамед Кайед. Він - номінальний директор офшору, через який Федерація футболу України вивела зі свого бюджету щонайменше 30 мільйонів гривень на закупівлі обладнання для виробництва трави для футбольних полів. Фото зроблене в Еміратах у грудні 2016 року, куди літав Павелко і зустрічався з директором офшору Мохамедом. Про що той залишив фотоспогад на своїй сторінці у Фейсбук. Так, одразу після цієї зустрічі, через новостворену Мохамедом еміратську фірму - очолювана Павелком ФФУ прогнала більше 180 мільйонів гривень для закупівлі обладнання з Європи та Америки. П'ята частина з цих грошей осіла на рахунках цього офшору в ОАЕ. У розслідуванні ми опублікували контракти, які про це свідчать", - написала керівник "Схем" Наталка Седлецька на своїй сторінці у Facebook.

​Фірма S.D.T, як заявляють «Схеми», закуповувала іноземне обладнання для заводу, яким володіє ФФУ, а потім перепродавала таке ж обладнання разом із послугами транспортування та догляду за налаштуванням українській стороні – ТОВ «ФФУ Продакшн» (фірма, заснована Федерацією) – на 20 відсотків дорожче, зазначають "Схеми".

Зокрема, журналісти проаналізували поставки обладнання від компаній Polytan (Німеччина), Eco Green Equipment (США) та Tufting machinery services (Великобританія) у 2017-2018 роках і підрахували, що загалом за такими непрямими контрактами ТОВ «ФФУ Продакшн» могла переплатити більше 1 мільйону доларів. Ці гроші з бюджету Федерації футболу України нібито осіли на рахунках арабського офшору S.D.T.

Журналісти нагадують, що у травні цього року хакери оприлюднили в інтернеті десятки гігабайтів електронного листування людей, пов’язаних із Федерацією футболу України. Ця пошта свідчить про завищення вартості обладнання, яке закупили для заводу ФФУ. Мова про непрямі контракти із вищезгаданими закордонними постачальниками через посередника – компанію S.D.T. – які обійшлися українській стороні дорожче на 20%. А це – сотні тисяч доларів.