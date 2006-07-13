Київрада вирішуватиме долю наметового містечка

Сьогодні сесія Київської міської ради планує розглянути питання щодо встановлення наметового містечка на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Олександра ПЕТІКА, його управління дійсно отримало заявку на проведення мирного пікетування представниками Пори і це прийнято до уваги. На даний момент всі представники Пори знаходяться під захистом 39 статті Конституції України щодо права проведення мирних акцій та маніфестацій. Але, зазначив він, встановлення наметів потребує, відповідно до встановленого порядку, дозволу сесії Київради, оскільки розміщення наметового містечка - це виділення землі і відповідно оформлення її оренди.

За інформацією О.ПЕТІКА, відповідні документи на сесію вже готуються. Скоріш за все, за його словами, сьогодні рішення щодо розміщення наметового містечка Порою в центрі столиці буде прийнято.

Як повідомляв УНІАН, позавчора представники Пори оголосили про початок безстрокової акції громадської непокори. В офіційній заяві Пори зазначається, що це скликання ВР не має права приймати жодних рішень до тих пір, поки: не буде обраний Конституційний суд України; поки її головою залишається Олександр МОРОЗ і поки існує “злочинна змова між комуністами, зрадниками і сепаратистами, спрямована на розкол України та зміну її європейського вибору”.

Позавчора ввечері на Майдані Незалежності було встановлено Порою 3 намети. За вчорашню ніч наметове містечко збільшилось до близько 30 наметів. Містечко оточене огорожею з прапорами партії.

Керівник виконавчого комітету громадянської партії Пора Віталій ЗАГАЙНИЙ в інтерв’ю УНІАН повідомив, що кількість наметів буде зростати, тому що в столицю в найближчу добу прибудуть представники Пори з інших областей України. Очікується, що на сьогоднішній день наметове містечко виросте і в ньому буде майже 1,5 тис. осіб.