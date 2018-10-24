Український політолог похвалився у Москві вартістю свого гардеробу (відео)

Карасьов каже, що одягається або в РФ, або у Європі.

Український політолог Вадим Карасьов "засвітився" у російському відеоблозі. Він розповів, скільки коштує його одяг.

Карасьова зупинили у центрі Москви, неподалік від ЦУМу, і детально розпитали про всі деталі гардеробу.

Дивіться відео з 04:59-07:00:

Куртка: "Це Лондон, бренд "Ендерсон". Вона коштує недорого – 600-700 євро".

Футболка: "Це "Армані", вона дуже давня, до речі. Гарна футболка... Десь 30 євро".

Буси: "Десь 400 євро".

Окуляри: "Це, до речі, "Ів Сен Лоран", коштують приблизно 200 євро".

Джинси: "Це "Кензо"... Десь 100 євро".

Кеди: "100 євро приблизно, це "Прада".

Сумка: "Друг подарував на день народження, тому не знаю, скільки коштує".

Годинник: "Подарунок від олігарха".

На запитання, де працювати, щоб так вдягатись, політолог відповів: "Любіть рок-музику та працюйте над собою".

Варто зазначити, що політолог Вадим Карасьов з'являвся на росТБ як експерт з України.