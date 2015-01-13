Портнов вдесяте виграв суд у Генпрокуратури

Про це повідомив адвокат Портнова Станіслав Нікітін.

Адвокат повідомив, що суд в черговий раз визнав дії прокуратури протиправними, а звинувачення незаконними. Суд також зобов'язав Генеральну прокуратуру України поінформувати Європейський союз про те, що органи прокуратури у 2014 році поширювали про Портнова недостовірну інформацію.

Також суд визнав недостовірною інформацію ГПУ щодо протиправних дій Портнова і використання своєї роботи в Адміністрації Президента України, Вищу раду юстиції та Київському Національному університеті ім. Т. Шевченка в незаконних цілях.

Станіслав Нікітін також нагадав, що це десяте з десяти рішень суду, вигране Портновим у Генеральної прокуратури України, три з яких є рішеннями апеляційних судів.

Адвокат також заявив, що всі рішення судів розміщені на особистому сайті Андрія Портнова, а основною метою судових процесів є необхідність публічного спростування наклепу, поширюваної ГПУ.