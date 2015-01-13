В ОБСЄ заявили про майже сотню випадків порушення режиму припинення вогню за два дні
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявляє, що продовжує фіксувати загострення ситуації на сході України.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби місії, опублікованому 13 січня.
Зокрема повідомляється, що 12 січня в штабі спільного центру з контролю та координації в Дебальцевому (55 км на північний схід від Донецька) представники України повідомили місію про 71 випадок порушення режиму припинення вогню, в той час як представники “ДНР” та “ЛНР” повідомили про 59 таких випадків станом на 8.00 ранку 11 січня.
“У відповідності до інформації українських і російських представників у спільному центрі з контролю та координації, загалом 66 випадків трапилося в Донецькому аеропорту або навколо нього“, - сказано в повідомленні.
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Також до цих випадків віднесли 10 порушень, які сталися неподалік Дебальцевого, та 9 порушень неподалік Горлівки (35 км на північний схід від Донецька).
Окрім того, місія ОБСЄ відзначає 7 порушень, які були зафіксовані в межах міста Донецька.
Представник України повідомив, що 11 січня українським Збройним силам вдалося вивезти мертвих і поранених військовослужбовців з Донецького аеропорту без супроводу представників “ДНР”.