Єлісєєв закликав Брюссель винести на розгляд Ради ЄС та саміт ЄС трагедію під Волновахою

Про це у вівторок в Брюсселі повідомляє представництво України при ЄС. "Трагедія під Волновахою на Донеччині – черговий наочний приклад, коли мішенню терористів стало мирне населення, переважно жінки. Всупереч численним закликам та заявам з боку ЄС, підтримувані Росією терористи не припиняють обстрілів української території. Політика умиротворення агресора призводить до ще більших людських жертв", - заявив він.

Єлісєєв переконаний, що події під Волновахою "не можуть розглядатися інакше, ніж акт тероризму". "Я закликаю ЄС разом з експертами Місії ОБСЄ долучитися до розслідування цього жахливого інциденту та вжити невідкладних кроків для запобігання подібних терористичних атак", - наголосив український дипломат.

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У цьому зв'язку Єлісєєв вважає, що ця трагедія, рівно як і систематичне невиконання Мінських домовленостей російською стороною, мають стати предметом розгляду на засіданні Ради Міністрів ЄС у закордонних справах 19 січня, а також на саміті ЄС 12-13 лютого, де одним з ключових питань буде вироблення стратегії посилення боротьби з тероризмом.