Офіційна Москва вже поквапилася звинуватити українських силовиків в обстрілі автобуса
08:03, 14 січня 2015Політика
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Обстріл автобуса в Донбасі підриває зусилля з мирного врегулювання українського кризи.
У МЗС РФ вирішили не чекати розслідувань / vestikavkaza.ru
Про це заявив ТАСС уповноважений МЗС РФ з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов.
"Викликає обурення обстріл пасажирського автобуса під Донецьком, - зазначив Долгов. - Черговий злочин київських силовиків".
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"Це підрив зусиль по мирному врегулюванню, - підкреслив дипломат. - Тривають грубі порушення прав людини з боку Києва".
Москва "вимагає об'єктивного розслідування цього злочину, в тому числі з боку ОБСЄ та покарання винних".
"Міжнародне співтовариство повинне рішуче цього вимагати!" - заявив уповноважений МЗС РФ з прав людини.
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