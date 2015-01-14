Офіційна Москва вже поквапилася звинуватити українських силовиків в обстрілі автобуса

Про це заявив ТАСС уповноважений МЗС РФ з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов.

"Викликає обурення обстріл пасажирського автобуса під Донецьком, - зазначив Долгов. - Черговий злочин київських силовиків".

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"Це підрив зусиль по мирному врегулюванню, - підкреслив дипломат. - Тривають грубі порушення прав людини з боку Києва".

Москва "вимагає об'єктивного розслідування цього злочину, в тому числі з боку ОБСЄ та покарання винних".

"Міжнародне співтовариство повинне рішуче цього вимагати!" - заявив уповноважений МЗС РФ з прав людини.