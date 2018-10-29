Україну представлять у Глобальному центрі інновацій Інтерполу у Сінгапурі

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, робота України по лінії Інтерполу дає гарні результати з розкриття міжнародної злочинності, а взаємодія з Глобальним центром інновацій Інтерполу у Сінгапурі вдвічі покращить результати.

Україна буде представлена у Глобальному центрі інновацій Інтерполу у Сінгапурі.

Про це йшла мова на зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Сергія Князєва з представниками Глобального інноваційного комплексу Інтерполу в Сінгапурі, повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

За словами Авакова, наразі майже усі прикордонні пункти в Україні підключені до бази Інтерпол, а звірка даних є стовідсотковою.

«Ми, можливо, це робимо пізніше за інших, але відповідно до найсучасніших технічних стандартів. Для того, аби ми були представлені у таких передових центрах, як Сінгапурський, і могли із вами взаємодіяти», - заявив міністр.

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У свою чергу Князєв зазначив, що робота України по лінії Інтерполу «дає гарні результати з розкриття міжнародної злочинності».

«Взаємодія нашої країни з вашим центром (Глобальний центр інновацій Інтерполу у Сінгапурі - УНІАН) вдвічі покращить результати. Для нас дуже важлива така співпраця. До речі, міністр внутрішніх справ Сінгапуру погодився розглянути пропозицію щодо направлення українського офіцера зв’язку до цього центру задля обміну досвідом», - сказав він.

Помічник директора виконавчого відділення для Глобального комплексу інновацій Інтерпол Ву Чор Пінг зазначила, що робота центру спрямована на боротьбу із кібертероризмом, кіберзлочинністю, а також із організованою злочинністю.

«Ці програми відповідають потребам та запитам країн-партнерів Інтерполу. Головна наша задача – швидкий та безпечний обмін інформацією по захищеним каналам, для цього ми використовуємо спеціальну систему Eye 24/7, яка забезпечує безпечний обмін інформацією між учасниками. У нас є 17 баз даних, які складають 81 мільйон різноманітних поліцейських документів. Щоденно проводиться близько 13 мільйонів пошуків», - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Сінгапур домовилися про співпрацю між підрозділами кіберполіції двох держав. Відповідні домовленості були досягнуті сьогодні, 29 жовтня, на зустрічі Авакова та міністра внутрішніх справ Сінгапуру Касівісванатана Шанмугама в Сінгапурі.