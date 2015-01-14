Яценюк закликав вжити заходів для визнання у світі "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями

Міністерство юстиції України разом з Генеральною прокуратурою та Службою безпеки повинні вжити заходів до юридичного визнання у світі так званих Донецької і Луганської «народних республік» терористичними організаціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив на засіданні уряду.

"Також я прошу Міністерство юстиції України разом з Генеральною прокуратурою та Службою безпеки вжити заходів до юридичного визнання в цілому таких організацій як «ЛНР» і «ДНР» терористичними через відповідну судову процедуру", - сказав прем'єр.

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За його словами, «ЛНР» і «ДНР» повинні бути визнані світовим співтовариством терористичними організаціями.

«СБУ відкрила відповідні кримінальні провадження, і підозри в здійсненні терористичної діяльності оголошені відповідним російським бойовикам з «ДНР» і «ЛНР», - нагадав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє у Донбас найманців і свої регулярні війська.