У Кремлі не виявили бажання переукладати договір з Україною щодо Азовського моря

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що нема потреби в переукладанні договору з Україною щодо Азовського моря і Керченської протоки з урахуванням анексії Криму й відкриття Кримського мосту.

У Кремлі заявили, що Росія орієнтується на чинний договір з Україною щодо Азовського моря і не має позиції щодо перегляду існуючої нормативної бази після анексії Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи є необхідність у переукладанні договору з Україною щодо Азовського моря на нових умовах з урахуванням анексії Криму та будівництва Кримського мосту.

Читайте такожВизначити кордони і запросити НАТО: експерт назвав прості кроки для недопущення агресії РФ в Азові

«Поки що немає ніякої позиції. Існує міжнародна правова база з цього приводу, і вона діє, і на це треба орієнтуватися», - сказав Пєсков.

Довідка УНІАН. Росія і Україна в грудні 2003 року підписали Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Однак питання спільного використання досі не врегульовано. Київ наполягав на проведенні лінії розподілу на основі адміністративного кордону між колишніми Радянським Союзом і УРСР, яка позначена на картах і планах. Російська сторона вважає, що, відповідно до законодавства колишнього СРСР, внутрішні води між республіками СРСР не розмежовувались.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з Росією про порушення Конвенції ООН з морського права.

У заяві МЗС наголошувалося, що офіційний Київ готовий довести в арбітражі, що Росія зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у своїх морських акваторіях і на континентальному шельфі в прилеглих до Криму морських зонах, зокрема правом на природні ресурси континентального шельфу.

19 лютого 2018 року Україна представила в Міжнародний трибунал меморандум, в якому викладено всі обставини, на які спирається позиція України, а також їх юридичне обґрунтування.

У травні цього року Росія подала в Міжнародний трибунал свої заперечення щодо юрисдикції цього інституту розглядати позов України до РФ. З цієї причини в серпні арбітраж вирішив розділити процес на дві складові - юрисдикційну і по суті.

Трибунал ООН у червні 2019 року почне слухання щодо юрисдикції розгляду позову України до РФ за порушення Конвенції з морського права.