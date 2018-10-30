Порошенко і Путін відзначать закінчення Першої світової війни в Парижі

Порошенко відвідає Париж з нагоди святкування 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Президент України Петро Порошенко 11 листопада відвідає Париж з нагоди святкування 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу за результатами VII засідання Українсько-Французької міжурядової комісії з економічного співробітництва повідомив державний секретар Міністерства закордонних та європейських справ Франції Жан-Батист Лемуан.

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«11 листопада у Парижі з візитом перебуватиме президент Порошенко у відповідь на запрошення свого французького колеги (Еммануеля Макрона) взяти участь у святкуванні 100-ї річниці закінчення Першої світової війни. І для нас велика честь – приймати українського президента з цієї нагоди», - сказав він.

Зазначимо, що 11 листопада в Парижі пройдуть урочисті заходи на честь 100-річчя закінчення першої світової війни. У них візьмуть участь світові лідери, в тому числі президенти США і Росії. Тоді ж планується провести зустріч Трампа і Путіна.