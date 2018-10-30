Санкції Росії щодо України торкнуться 360 компаній і понад 50 фізичних осіб - росЗМІ

Російський кабінет міністрів нібито закінчує роботу над постановою про обмежувальні заходи.

Російські санкції щодо України торкнуться 360 компаній і понад 50 фізичних осіб.

Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на джерело в російському уряді. Воно уточнило, що кабінет міністрів закінчує роботу над постановою про обмежувальні заходи.

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Джерело не назвало прізвища українських громадян, які потрапили в санкційний список. Воно зауважило, що в ньому буде "багато цікавих відкриттів для громадян України".

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації».