Санкції Росії щодо України торкнуться 360 компаній і понад 50 фізичних осіб - росЗМІ
21:14, 30 жовтня 2018Політика
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Російський кабінет міністрів нібито закінчує роботу над постановою про обмежувальні заходи.
Ілюстрація / REUTERS
Російські санкції щодо України торкнуться 360 компаній і понад 50 фізичних осіб.
Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на джерело в російському уряді. Воно уточнило, що кабінет міністрів закінчує роботу над постановою про обмежувальні заходи.
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Джерело не назвало прізвища українських громадян, які потрапили в санкційний список. Воно зауважило, що в ньому буде "багато цікавих відкриттів для громадян України".
Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації».
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