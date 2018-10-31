В ООН закликали усі сторони на Донбасі виконати Мінські угоди

В Організації Об'єднаних Націй закликали припинити вогонь, відвести озброєння з населених районів, розвести сили вздовж лінії розмежування та захистити цивільну інфраструктуру.

Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло закликала усі сторони на Донбасі виконати Мінські угоди, які покликані мирно врегулювати ситуацію на Донбасі.

Про це Розмарі Дікарло сказала під час засідання Ради безпеки ООН.

Зокрема, заступник генсека ООН заявила, що незважаючи на усі дипломатичні зусилля, на переговорах вдалося досягти лише незначного прогресу щодо припинення бойових дій на Донбасі.

"Конфлікт на сході України тепер вже п'ятий рік являє активну загрозу міжнародному миру і безпеці", - наголосила Дікарло.

У цьому зв'язку вона заявила, що на Донбасі продовжуються випадки "непередбачуваного загострення бойових дій, що посилює обстановку небезпеки і породжує невизначеність щодо намірів сторін".

"У той час, як на переговорах на різних рівнях продовжуються пошуки спільних позицій, як і раніше відсутнє ефективне втілення будь-яких угод", - заявила Дікарло.

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Водночас вона зауважила, що цього літа інциденти насильства на сході України були на найнижчому рівні у порівнянні з будь-яким попереднім аналогічним періодом з початку конфлікту в 2014 році. За її словами, поновлення зобов'язань сторін щодо дотримання перемир'я у зв'язку зі збором врожаю та початком нового шкільного року сприяло зменшенню обстрілів і веденню вогню зі стрілецької та легкої зброї.

"Очевидно, що при наявності необхідної політичної волі та спражньої відданості угодам, можливо припинити насильство на місці й різко зменшити вплив конфлікту на цивільне населення", - наголосила Дікарло.

При цьому, як заявила заступник генерального секретаря ООН, упродовж останніх шести місяців кількість порушень режиму припинення вогню знову зросла, а рівень жертв збільшився.

"Лише у вересні Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 20 жертв, пов'язаних з конфліктом. Більше половини цих цивільних жертв стали результатом вибуху мін або вибухових залишків війни", - сказала Дікарло.

"Організація Об'єднаних Націй продовжує закликати сторони забезпечити повне і негайне виконання угод з припинення вогню і проявляти максимальну стриманість для захисту цивільного населення у вражених конфліктом районах", - наголосила представник ООН.

Також вона заявила, що для усіх сторін головними пріорітетами без затримок мають стати відведення важкого озброєння з населених районів, розведення сил і захист цивільної інфраструктури.

Раніше УНІАН повідомляв, що вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликали владу Російської Федерації зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу.